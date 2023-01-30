Запад может обязать президент Украина подписать соглашение о неприменении поставленного оружия для нанесения ударов по территории России, считает экс-посол США в России Майкл Макфол. В журнале Foreign Affairs он написал, что США и их союзники при этом условии могут предоставить ВСУ БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.
В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России, — написал Макфол.