Шольц и Зеленский пришли к «консенсусу» относительно ударов по России

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

С президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут «консенсус» по поводу отказа от ударов по территории России из оружия, которое Киев получает от западных государств, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с журналистами Bild am Sonntag. Кроме того, он указал, что все поставки оружия координируются с партнерами, в частности с США.

По этому поводу есть консенсус. <...> Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине основные боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координировали ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Эти совместные действия предотвращают эскалацию, — ответил канцлер.

Ранее Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Немецкий лидер отметил, что при общении с российским лидером «четко прослеживаются разные точки зрения на ситуацию на Украине». В Германии жители страны раскритиковали администрацию Шольца за втягивание ФРГ в конфликт с Россией, согласившись отправить немецкие танки на Украину.

В январе экс-посол США в России Майкл Макфол указал, что Запад может обязать президента Украины подписать соглашение о неприменении поставленного оружия для нанесения ударов по территории России. Он добавил, что США и их союзники при этом условии могут предоставить ВСУ БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.