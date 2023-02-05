Шольц раскрыл детали разговоров с Путиным Канцлер ФРГ Шольц: Путин не угрожал ни мне, ни Германии

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии, пишет газета Bild am Sonntag. Немецкий лидер отметил, что при общении с российским президентом «четко прослеживаются разные точки зрения на ситуацию на Украине».

Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии. В телефонных переговорах с российским лидером очень четко прослеживаются совершенно разные точки зрения на нынешнюю ситуацию на Украине, — сказал Шольц.

В Германии жители страны раскритиковали администрацию Шольца за втягивание ФРГ в конфликт с Россией, согласившись отправить немецкие танки на Украину.

2 февраля Путин сообщил, что России «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты». Так он отреагировал на решение властей ФРГ направить ВСУ бронетехнику. Путин обвинил в эскалации военного конфликта «тех, кто втягивает Германию и другие страны Европы». Президент добавил, что России «есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что по мере того как у Украины появляются поставленные Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал.