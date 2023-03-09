На Запорожской АЭС не допустили «холодного останова» В «Росэнергоатоме» заявили, что энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре

Подача электричества на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прекращенная Украиной ранее, восстановлена, сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС. По его словам, полностью вернуть пятый и шестой энергоблоки в состояние, в котором они были до потери электропитания, удастся «в течение очень короткого промежутка времени».

Энергоснабжение [ЗАЭС] восстановлено <...>Перехода в режим холодного останова удалось не допустить — в сложившейся ситуации это было очень сложно сделать, но на Запорожской атомной станции работают высокие профессионалы, — сказал он.

3 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что на пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек. Карчаа подчеркнул, что Россия не оставит инцидент без внимания и отправит ноту протеста.

2 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ротация экспертов Агентства на Запорожской атомной электростанции прошла успешно. Он отметил, что шестая команда специалистов миссии приступила к работе на станции.