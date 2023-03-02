Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции прошла успешно, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси, передает РИА Новости. Он отметил, что уже шестая команда экспертов миссии агентства приступила к работе на станции. Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отметил, что ротация должна была состояться 7, 10 и 18 февраля.

Рад сообщить об успешном завершении давно откладываемой ротации Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ), сейчас наша шестая команда экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Благодарю наших сотрудников за их профессионализм, смелость и приверженность, а также за усилия всех причастных. ISAMZ незаменима для снижения риска ядерного инцидента, — написал Гросси.