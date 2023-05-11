Во Франции захотели усилить взаимодействие с КНР ради мира Глава МИД Франции Колонна: Париж готов усилить взаимодействие с КНР по Украине

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Глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом заявила, что Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу, передает РИА Новости. По ее словам, Пекин играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на международной арене. Она призвала находить больше точек соприкосновения с руководством КНР для решения не только региональных проблем, но и международных.

Китай играет важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу и другим важным международным и региональным проблемам, находить больше точек соприкосновения, — сказала Колонна.

Цинь Ган в свою очередь подчеркнул, что основной для сотрудничества между двумя странами по решению украинского вопроса станут положения, выдвинутые председателем Си Цзиньпином.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры по Украине в данный момент времени невозможны. Он добавил, что несмотря на сложности, диалог ведется с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем.