Во Франции не смогли стабилизировать Европу без русских Представитель Франции при НАТО Доменак: для стабилизации Европы нужно учитывать позицию РФ

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Мюриэль Доменак

Постоянный представитель Франции при НАТО Мюриэль Доменак заявила, что для того, чтобы ситуация в странах Евросоюза стабилизировалась, необходимо учитывать позицию, которую занимает Россия. Она напомнила, что РФ географически остается ближайшим соседом для ЕС. Она добавила, что на Западе стали воспринимать Москву как угрозу европейской безопасности.

В долгосрочной перспективе важно не забывать, что Россия географически останется нашим ближайшим соседом. Мы должны принимать это в расчет, если хотим создать условия для долгосрочной стабильности на Европейском континенте, — сказала Доменак.

Дипломат при этом отметила, что Франция неоднократно обращалась к России с призывом прекратить боевые действия на Украине.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что организаторы «саммита за демократию» подталкивают участников включить в итоговое заявление антироссийские формулировки. Дипломат отметил, что Вашингтону пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств.

Ранее власти Канады выступили с предложением создать объединенную структуру взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. Отмечается, что Вашингтон поддержал инициативу Оттавы. По мнению канадской стороны, решение также позволит усилить безопасность в Тихоокеанском регионе.