На Западе решили создать еще одну коалицию против России Kyodo News: Канада предложила Южной Кореи, Японии и США объединиться против России и Китая

Фото: Alex Lupul / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Канады выступили с предложением создать объединенную структуру взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая, пишет Kyodo News. По информации издания, Вашингтон поддержал инициативу Оттавы. По мнению канадской стороны, решение также позволит усилить безопасность в тихоокеанском регионе.

Канадские власти предложили создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю, — сказано в публикации.

Автор материала добавил, что взаимоотношения Сеула и Токио за последние несколько месяцев улучшились. Несмотря на это, японская сторона отметила, что для усиления сотрудничества между четырьмя странами потребуется время.

Ранее китайская газета Global Times заявила, что отношения между Пекином и Москвой не допускают давления, а также вмешательства третьих стран. Издание вышло с редакционной статьей в преддверии визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, в которой назвала этот принцип новым в отношениях между Китаем и Россией.