В КНР сообщили о новом принципе в китайско-российских отношениях Global Times: отношения России и Китая не терпят вмешательства третьих стран

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Отношения между Пекином и Москвой не допускают давления, а также вмешательства третьих стран, заявила китайская газета Global Times. Издание вышло с редакционной статьей в преддверии визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, в которой назвала этот принцип новым в отношениях между Китаем и Россией.

В последние годы для описания китайско-российских отношений обычно использовались следующие обобщающие формулировки: отказ от блоковой системы, отказ от конфронтации и отказ от нацеливания на какую-либо третью сторону. Теперь к этому можно добавить еще один принцип: российско-китайские отношения не терпят вмешательства или давления со стороны третьих сторон, — подчеркивается в публикации.

В Global Times считают, что приезд в Москву Си Цзиньпина «еще больше укрепит» взаимовыгодное сотрудничество двух стран. Пользу от визита китайского лидера увидят народы КНР и России. Кроме того, данный визит «придаст больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков», заключается в статье.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 20 марта во второй половине дня. По его словам, эта встреча будет неформальной, переговоры главы государств проведут на следующий день.