Антонов: США формируют против России коалицию

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал изданию Newsweek, что организаторы «Саммита за демократию» подталкивают участников включить в итоговое заявление антироссийские формулировки. Дипломат отметил, что Вашингтону пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств. По его словам, основная цель США — установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам.

Когда читаешь заготовки для предстоящих встреч, ощущение таково, что в этом году в Вашингтоне поставили задачу сформировать коалицию в области прав человека, направленную конкретно против России. Использовать в целом благородную идею о развитии демократии для затаскивания партнеров в антироссийские ловушки, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что для предотвращения «сползания к хаосу» в современном мире следует защищать суверенное равенство, а также не допускать вмешательства в дела других стран.

Ранее власти Канады выступили с предложением создать объединенную структуру взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. Отмечается, что Вашингтон поддержал инициативу Оттавы. По мнению канадской стороны, решение также позволит усилить безопасность в тихоокеанском регионе.

Ранее президент Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме заявил, что организация направила запрос в Министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу происхождения из России. По его словам, многие финансовые учреждения отказываются обслуживать клиентские счета без объяснения причин.