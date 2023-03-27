Немецкие банки захотели проверить на русофобию Глава VADAR Ойме попросил власти ФРГ проверить банки на дискриминацию русских

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Президент Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме заявил, что организация направила запрос в Министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу происхождения из России, передает РИА Новости. По его словам, многие финансовые учреждения отказываются обслуживать клиентские счета без объяснения причин.

Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета, — сказал Ойме.

Он добавил, что немецкие власти не приняли ни одного закона, который ввел бы санкции против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе. Он выдвинул предположение, что банки находятся под внешним давлением, и назвал происходящее «вопиющим актом дискриминации».

Министерство иностранных дел России ранее вызвало временного поверенного в делах Канады в РФ Брайана Эбеля и выразило ему демарш в связи с официальными высказываниями главы МИД страны Мелани Жоли. Ранее Жоли заявила о необходимости сменить режим в России всеми экономическими, политическими и дипломатическими средствами. В российском дипведомстве пообещали принять ответные контрмеры.