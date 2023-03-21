«Очередной русофобский выпад»: МИД выразил демарш поверенному Канады в РФ МИД России выразил демарш временному поверенному Канады в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Канады в РФ Брайана Эбеля и выразило ему демарш в связи с официальными высказываниями главы МИД страны Мелани Жоли, сообщается на сайте ведомства. Ранее Жоли заявила о необходимости сменить режим в России всеми экономическими, политическими и дипломатическими средствами. В российском дипведомстве пообещали принять ответные контрмеры.

20 марта вызванному в МИД России временному поверенному в делах Канады в России Брайану Эбелю был заявлен решительный протест по поводу заявления главы МИД Мелани Жоли. <...> Российская сторона оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правящего режима Джастина Трюдо в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией. Имевший место очередной русофобский выпад будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, — говорится в заявлении МИД РФ.

Также в ведомстве напомнили, что Канада является участницей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а потому такие высказывания на официальном уровне недопустимы.

Ранее издание Kyodo News писало, что власти Канады выступили с предложением создать объединенную структуру взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. По информации журналистов, Вашингтон поддержал инициативу Оттавы. По мнению канадской стороны, решение также позволит усилить безопасность в Тихоокеанском регионе.