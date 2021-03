Вновь перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given сдвинули с места

https://static.news.ru/photo/2cba6f28-909a-11eb-865e-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, вновь перекрывший Суэцкий канал, удалось повторно сдвинуть с места. Кадры с места события опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Судно будет отбуксировано на север к озёрам. По информации источника агентства в администрации канала, там позже будет проведён его осмотр.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом. Сообщалось, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пропускает» несколько сотен судов. В «пробке» стояли 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры.

Ранее стало известно, что попытки сместить с мели гигантский контейнеровоз не увенчались успехом. В администрации Суэцкого канала заявили, что судно Ever Given из-за течения вновь перегородило фарватер.

Как сообщал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости построить новый канал как альтернативу Суэцкому, который, по мнению депутата, продемонстрировал свою ненадёжность. Новый канал должен пролегать через Каспийское море из Персидского залива.