Жириновский призвал построить новый канал как альтернативу Суэцкому

https://static.news.ru/photo/8f39f24a-9090-11eb-88e5-96000091f725_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суэцкий канал, который был несколько дней заблокирован контейнеровозом, севшим на мель, продемонстрировал свою ненадёжность. Поэтому нужно построить новый канал — в Каспийское море из Персидского залива. С таким призывом на своей официальной странице в социальной сети выступил российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Контейнеровоз Ever Given под панамским флагом сел на мель на 151-м километре канала, полностью перегородив его, 23 марта. Из-за этого по каналу не могли пройти 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. Финансовые потери из-за блокировки составили от $13 млн до $14 млн США, заявил руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа.
Как отметил Жириновский, Суэцкий канал оказался ненадёжным.
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Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу, — написал в Twitter лидер ЛДПР.
Как ранее передавал NEWS.ru, в администрации Суэцкого канала сообщили, что танкер Ever Given из-за течения вновь перегородил фарватер. Источник заверяет, что через час его отбуксируют.