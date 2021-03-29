Жириновский призвал построить новый канал как альтернативу Суэцкому

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Реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года планирует обсудить на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Тридцатого марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдёт десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, —...