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Танкер Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал

15:54, 29 марта 2021 47
Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

В администрации Суэцкого канала сообщили, что танкер Ever Given из-за течения вновь перегородил фарватер. Источник заверяет, что через час его отбуксируют.

Reuters отмечает, что несмотря на изменение местоположения, судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится. Тем временем источник РИА Новости сообщает, что контейнеровоз отбуксируют в течение часа.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее сообщалось, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стояли 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. По словам руководителя управления водной магистрали Египта Усама Рабиа, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.

Как писал NEWS.ru, спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз. В Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу. 

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