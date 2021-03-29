Танкер Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал

В администрации Суэцкого канала сообщили, что танкер Ever Given из-за течения вновь перегородил фарватер. Источник заверяет, что через час его отбуксируют.
Reuters
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Ранее сообщалось, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стояли 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. По словам руководителя управления водной магистрали Египта Усама Рабиа, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.
Как писал NEWS.ru, спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз. В Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу.