Танкер Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал

https://static.news.ru/photo/38d33cf6-908e-11eb-8876-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

В администрации Суэцкого канала сообщили, что танкер Ever Given из-за течения вновь перегородил фарватер. Источник заверяет, что через час его отбуксируют.

Reuters отмечает , что несмотря на изменение местоположения, судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится. Тем временем источник РИА Новости сообщает , что контейнеровоз отбуксируют в течение часа.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее сообщалось, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стояли 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. По словам руководителя управления водной магистрали Египта Усама Рабиа, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.

Как писал NEWS.ru, спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз. В Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу.