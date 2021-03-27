Цены на нефть упали после новостей о Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/a102c854-9062-11eb-973a-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Цена на нефть упала после того, как появились новости о разблокировке Суэцкого канала, в котором с мели был снят контейнеровоз. Так, топливо марки Brent подешевело на 1,66%. Нефть WTI упала в цене на 1,9%.

Ранее стало известно, что спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз. В Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу. Ночные работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства.

После появления новостей о разблокировке канала нефть стала дешеветь. Brent упала в цене на 1,66% и достигла отметки в 63,5 доллара за баррель. Топливо марки WTI подешевело до 59,81 доллара за баррель, продемонстрировав падение на 1,9%. По итогам предыдущей недели и та, и другая нефть упала в цене на 0,1% и 0,8% соответственно.

Кроме того, на стоимость топлива влияние оказывает пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Учитывая изложенные факторы, ожидается, что ОПЕК+ не станет смягчать ограничения на добычу нефти. По мнению экспертов, требования могут быть ужесточены, пишет МК.

Как ранее передавал NEWS.ru, ограничение поставок из-за заблокированного Суэцкого канала почти не коснулось российской нефти марки Urals. Её доставляют по другим маршрутам.