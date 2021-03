Пробка в Суэцком канале почти не затронула поставки нефти марки Urals

https://static.news.ru/photo/a3e88d08-9051-11eb-82a3-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Ограничение поставок из-за заблокированного Суэцкого канала почти не коснулось российской нефти марки Urals. Её доставляют по другим маршрутам.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Уникальное географическое положение России даёт ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Там добавили, что объём мировой торговли энергоресурсами увеличивается и вопросом времени становится появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов. Одним из них может стать Северный морской путь. Сейчас сроки навигации на нём расширяются, в 2020 году она длилась 10 месяцев.

По СМП идёт поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров. Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, — добавили в Минэнерго РФ.

К 2024 году грузопоток должен вырасти до 80 млн тонн в год, что позволит серьёзно уменьшить время транспортировки товаров из Азии в Европу, считают в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. В Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу. Ночные работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства.