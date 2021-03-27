В Суэцком канале сняли с мели судно Ever Given

https://static.news.ru/photo/d253338a-9044-11eb-a0a3-96000091f725_660.jpg Фото: Fadell Dawod/dpa/Global Look Press

Спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что в Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Ночные работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства. Помогли и дноуглубительные работы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа. По его словам, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.