В Суэцком канале сняли с мели судно Ever Given

Ночные работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства. Помогли и дноуглубительные работы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа. По его словам, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.
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