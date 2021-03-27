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В Суэцком канале сняли с мели судно Ever Given

07:09, 29 марта 2021 361
Фото: Fadell Dawod/dpa/Global Look Press

Спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что в Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу.

Ночные работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства. Помогли и дноуглубительные работы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа. По его словам, на фоне ЧП обсуждается возможность предоставить «льготы и скидки» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.

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