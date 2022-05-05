Рада может запретить хождение рубля на Украине

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Верховной раде предлагают полностью запретить хождение российского рубля на Украине. Законопроект зарегистрирован в парламенте страны, сообщает агентство «Укринформ».

Документ предусматривает изменения в законе «О валюте и валютных операциях», а также затрагивает и другие законы, где прописан оборот российского рубля на Украине. Он предлагает на время военного положения исключить возможность использования российской валюты в пределах государства и для трансграничных переводов и перемещений. Кроме того, рекомендуется вывести из гражданского оборота активы, выраженные в рублях, принадлежащие резидентам РФ или «резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России».

В документе сказано, что вывод валюты из гражданского оборота не является конфискацией, так как не требует решения суда.

Законопроект также может запретить установку обменного курса рубля, не считая «случаев установления суммы репараций России в пользу Украины».

В случае одобрения законопроекта допуск к торгам финансовыми инструментами, выраженными в российских рублях, будет запрещён. Это коснётся инструментов фондового, денежного и товарного рынков.

Активы в рублях до конца действия военного положения будут находиться в банках на хранении без начисления каких-либо процентов.

Также документ может дать право Нацбанку Украины по запросу правительства распространить данные ограничения на валюты других стран, в том числе Белоруссии.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект, по которому расширяются основания для запрета в стране партий положением о «пророссийской позиции». По новому закону деятельность партии может быть запрещена, если она «имеет характер коллаборационизма» и направлена на «подмену национальной идентичности». В случае нарушений партия распускается, депутаты получают внефракционный статус, а их имущество изымается в пользу государства.