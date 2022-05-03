Рада одобрила законопроект, запрещающий партии за «пророссийскую позицию»

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Верховная Рада 3 мая в окончательном чтении одобрила законопроект, по которому расширяются основания для запрета в стране партий положением о «пророссийской позиции», сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале. По новому закону, деятельность партии может быть запрещена, если она «имеет характер коллаборационизма» и направлена на «подмену национальной идентичности». В случае нарушений партия распускается, депутаты получают внефракционный статус, а их имущество изымается в пользу государства.

Уже прошло успешное голосование: <...> Рада запретила деятельность пророссийских партий, — сообщил Железняк.

Под запрет на Украине также попали такие определения, как «повстанцы», «ополченцы» и «вежливые люди». Всего решение поддержали 330 депутатов.

21 апреля законодательный орган Украины упростил процедуру конфискации активов граждан России, которые подпали под санкции. Конфискованные активы подсанкционных россиян будут направлены на восстановление пострадавшей экономики Украины, компенсацию убытков людям и помощь государству, добавила депутат от «Слуги народа» Галина Янченко.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее заявил, что Верховная рада не будет менять Конституцию Украины в части вступления страны в НАТО. Он отметил, что основным приоритетом для властей является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.