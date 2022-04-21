Украина упростила процедуру изъятия имущества россиян
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
17:11, 21 апреля 2022
Фото: Иван Николаев/ТАСС
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Верховная рада приняла закон, который упрощает процедуру конфискации активов граждан России, которые подпали под санкции на Украине, сообщила соавтор инициативы народный депутат от «Слуги Народа» Галина Янченко. По её словам, конфискованные активы подсанкционных россиян будут направлены на восстановление пострадавшей экономики Украины, компенсацию убытков людям и помощь государству.
Законопроект направлен на то, чтобы мы смогли арестовать все активы, имущество, компании, недвижимость в первую очередь подсанкционных граждан России, — сказала она.
Принятый законопроект может помочь в конфискации активов главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в пользу Украины, утверждают в пресс-службе партии.
Медведчук в любом случае будет отвечать по закону. Другой вопрос, в процедуре и квалификации преступления, который ему предъявят, — заявила Янченко.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать собственность «российских пропагандистов».