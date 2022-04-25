В Раде заявили, что Украина не откажется от намерений вступить в НАТО

Верховная Рада не будет менять конституцию Украины в части вступления страны в НАТО, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В интервью изданию «Украинская правда» он отметил, что основным приоритетом для властей является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.

Изменение Конституции — не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из того. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы, — пояснил Стефанчук.

Стефанчук также высказал мнение, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно быть чётко прописано и юридически мотивировано. В то же время он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.

Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии, а что угодно, что записано в конституции по НАТО, по ЕС, — это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем, — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация поддерживает стремление Украины вступить в Альянс, однако для этого необходим консенсус всех стран-членов.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, это произошло после того, как власти Украины поняли, что НАТО не готова принять страну, потому что Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией.