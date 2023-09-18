Венгрия, Польша и Словакия ответили на угрозы Украины радикальным способом Венгрия, Польша и Словакия решили бойкотировать платформу по украинскому зерну

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Венгрия, Польша и Словакия прекращают свое участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по зерновой проблеме, передает Польское агентство печати. Таким образом страны решили ответить Украине, которая угрожала пожаловаться во Всемирную торговую организацию по поводу введения запрета на ввоз украинского зерна.

Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО, — говорится в сообщении.

Ранее Киев допустил введение запрета на ввоз в страну автомобилей из Венгрии. Таким образом Украина решила отреагировать на решение Будапешта, который запретил провозить зерно через свою территорию. По данным агентства Bloomberg, Киев уже начал составлять иск во Всемирную торговую организацию.

Запрет на ввоз украинского зерна также ввели власти Польши и Словакии. Ограничения затронули еще 23 украинских продукта, среди которых говядина, свинина, баранина, вино, мед, семена подсолнечника и любые овощи.

Политолог Дмитрий Журавлев ранее заявил, что решение Киева пожаловаться в ВТО может вызывать острую реакцию со стороны Варшавы. При этом эксперт отметил, что это не стоит расценивать как ухудшение отношений между странами.