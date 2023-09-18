Политолог предсказал реакцию Польши на иск Украины в ВТО Политолог Журавлев: Польша остро отреагирует на иск Украины в ВТО

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша может остро отреагировать в случае подачи Украиной иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за продления запрета на ввоз зерна, уверен политолог Дмитрий Журавлев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт уточнил, что в самом запрете нет признаков ухудшения отношений между двумя государствами.

В вопросе поставок украинского зерна нет признаков ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Есть защита поляками своего рынка. Страна тоже производит зерно, и фермеры страдают очень сильно, когда украинское зерно появляется не транзитом, а оседает на рынке, — пояснил политолог.

По его мнению, Польшу не интересуют последствия для Украины от запрета ввоза зерна. В первую очередь государство обеспокоено безопасностью собственного рынка и предпринимателей. На фоне этого подача Киевом иска в ВТО может вызвать жесткую реакцию, вплоть до введения войск во Львов, уверен политолог. При этом, как отметил эксперт, «поляки просто войдут во Львов и останутся там».

Польша вполне имеет на это право в рамках заключенных договоренностей, это реальный сценарий. При этом поляки не собираются воевать, они просто войдут во Львов и останутся там, — заключил Журавлев.

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявил, что Киев начнет процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии в связи с продлением эмбарго на поставки зерна. По его словам, Украина может ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Польши в ответ на зерновое эмбарго.