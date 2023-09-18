Украина хочет запретить ввоз фруктов и овощей из Польши Минэкономики Украины заявило о возможном запрете на ввоз фруктов из Польши

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Польши в ответ на зерновое эмбарго, сообщил в беседе с Politico замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. Он подчеркнул, что ограничения со стороны Варшавы никак не повлияют на стоимость зерна в стране, поскольку цены являются глобальным показателем.

Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши, — сказал Качка.

Кроме этого, он заявил, что 18 сентября Украина начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии в связи с продлением эмбарго на поставки зерна после 15 сентября, несмотря на противоположное решение Еврокомиссии. По словам замминистра экономики Украины, Будапешт и Варшава систематически игнорируют позиции институтов Евросоюза в торговой политике, что указывает на отсутствие единства внутри содружества стран.

Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Будапешт ввел эмбарго на импорт 24 украинских товаров, сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Кроме зерновой продукции в список вошли говядина, свинина, баранина, мясо коз, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Соответствующий указ вступил в силу с 16 сентября.