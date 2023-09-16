Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз украинского зерна

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Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения, передает РИА Новости. Будапешт ввел эмбарго на импорт 24 украинских товаров, сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

Кроме зерновой продукции, в список вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Соответствующий указ вступил в силу с 16 сентября.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии «вредным для польских фермеров». Варшава не будет прислушиваться к Берлину и Брюсселю, заявил Моравецкий.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия отказалась продлевать действие запрета на поставки украинского зерна. В заявлении также говорится, что Украина взяла на себя обязанности принять меры по недопущению скачков объемов поставок зерна в Евросоюз. Киев должен представить план действий не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что власти Евросоюза обманули соседствующие с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна с целью предотвратить голод в странах Африки. По его словам, африканские дети «не увидели ни килограмма обещанного хлеба».