Четыре страны в Европе продлят эмбарго на ввоз украинского зерна Венгрия, Румыния, Словакия и Польша продлят эмбарго на ввоз зерна с Украины

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Венгрия, Румыния, Словакия и Польша с 16 сентября продлят запрет на ввоз украинского зерна, если в течение текущего дня Брюссель не продлит запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что власти из Евросоюза обманули соседствующие с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна с целью предотвратить голод в странах Африки. По его словам, африканские дети «не увидели ни килограмма обещанного хлеба».

Запрет истекает сегодня. Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе, — сказал Орбан.

Венгрия, Румыния, Словакия и Польша просят оставить ограничение на ввоз зерна в силе до конца текущего года. Страны считают, что если запрет снять, то будет нанесен большой урон сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения штрафных санкций против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. До 20 стран — членов Евросоюза выразили свой протест эмбарго.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, в свою очередь, сообщил, что кабмин страны уже принял постановление, продлевающее действие запрета на импорт украинского зерна.