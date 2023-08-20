ЕС готов ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский Союз рассматривает возможность введения штрафных санкций против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября, сообщает радиостанция RMF FM. До 20 стран — членов Евросоюза выразили свой протест эмбарго. В Еврокомиссии полагают, что такой шаг со стороны Польши нарушал бы законодательство ЕС.

Как отмечают источники радиостанции, в Польше беспокоятся о возможности введения торговых контрмер со стороны отдельных стран, включая Германию. Также, по данным RMF, неясно, будут ли Польшу поддерживать другие страны с ограничением на импорт украинских агропродуктов, такие как Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. По информации источников, Румыния не желает противостоять Еврокомиссии. То же самое относится и к другим странам.

Ранее бывший депутат парламента Польши Матеуш Пискорский исключил возможность стратегического партнерства с Украиной. Он назвал идиотизмом заявления о братстве Киева и Варшавы, пока на Украине выставляют героями Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Ранее Кремль ответил на планы Украины возобновить зерновую сделку без участия РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что речь идет о зоне, приближенной к военным действиям, что несет соответствующие риски.