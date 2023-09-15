Еврокомиссия проигнорировала просьбу четырех стран ЕС по зерну с Украины Еврокомиссия отказалась продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины

Фото: IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

Еврокомиссия отказалась продлевать действие запрета на поставки украинского зерна, передает ТАСС со ссылкой на заявление европейской организации. В нем также говорится, что Украина взяла на себя обязанности принять меры по недопущению скачков объемов поставок зерна в Евросоюз. Киев должен представить план действий не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года.

ЕК проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают, — следует из заявления.

Венгрия, Румыния, Словакия и Польша просят оставить ограничение на ввоз зерна в силе до конца текущего года. Страны считают, что если запрет снять, то будет нанесен большой урон сельскому хозяйству этих государств.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что власти Евросоюза обманули соседствующие с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна с целью предотвратить голод в странах Африки. По его словам, африканские дети «не увидели ни килограмма обещанного хлеба».

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения штрафных санкций против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. До 20 стран — членов Евросоюза выразили свой протест эмбарго.