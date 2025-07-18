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18 июля 2025 в 19:31

Словакия добилась уступок от ЕС по энергетике

Словакия добилась уступок ЕС по энергетике через 18-й пакет санкций против РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Словакия достигла соглашения с Еврокомиссией по снижению последствий отказа ЕС от российских энергоносителей, сообщает информационное агентство TASR. Как объяснил министр иностранных дел Юрай Бланар, это стало возможным благодаря изменению позиции Братиславы, которая ранее блокировала принятие 18-го пакета санкций против России.

С нашей стороны блокирование принятия 18-го пакета санкций оказалось важным средством для достижения хоть какого-то соглашения по смягчению последствий необдуманного отключения от доступных по приемлемым ценам энергоресурсов из России, — заключил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Бланара, переговоры с партнерами внутри ЕС были крайне сложными, но Словакия не отступила от своей позиции. Она также намерена добиваться отмены предложенного Еврокомиссией запрета на импорт российского газа с 2028 года, так как это решение подрывает конкурентоспособность всего Евросоюза.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил о возможных жестких ответных мерах России на 18-й пакет санкций ЕС. По его словам, Москва может нанести более мощные удары по украинским военным объектам, что ухудшит положение ВСУ и усилит военное преимущество России. Парламентарий также не исключил болезненных для экономики Евросоюза действий.

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