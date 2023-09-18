На Украине придумали, как ответить Венгрии на запрет ввозить зерно Украина пригрозила Венгрии запретом на ввоз автомобилей

Фото: Carlos Castro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины может запретить Венгрии ввозить в страну автомобили, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качки. По его данным, Киев намерен ответить Будапешту на запрет ввозить зерно. Кроме того, страна может ввести запрет на ввоз продуктов из Польши, также продлившей ограничения на ввоз зерна.

Киев планирует принять ответные меры, которые могут нацелиться на автомобили из Венгрии, — говорится в сообщении.

Власти Польши, Словакии и Венгрии ввели запрет на ввоз украинского зерна 16 сентября. Кроме того, в эти страны запретили ввозить еще 23 продукта, в том числе говядину, свинину, баранину, вино, мед, семена подсолнечника и любые овощи. Это решение вызвало недовольство у Киева. В настоящее время Украина составляет иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, Варшава может остро отреагировать на решение Киева. Вместе с тем он подчеркнул, что продление эмбарго со стороны Польши не свидетельствует об ухудшении отношений между странами. Государство обеспокоено безопасностью собственного рынка и предпринимателей, в связи с чем и был продлен запрет, отмечает он.