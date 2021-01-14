Вашингтон сократил группировки войск в Ираке и Афганистане

https://static.news.ru/photo/9832c414-5745-11eb-bf12-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Минобороны США (Пентагон) сокращает контингент в Ираке и Афганистане до 2,5 тысячи военных в каждой из стран, заявили представители ведомства. Накануне о возможном решении США вывести часть войск заявлял и. о. главы Пентагона Кристофер Миллер. Операцию планировалось осуществить до 15 января 2021 года.

По его словам, соответствующий приказ отдал действующий лидер США Дональд Трамп. Распоряжение соответствует плану перегруппировки сил.

Сегодня численность войск США в Афганистане составила 2,5 тысячи. Это сокращение, проведённое по приказу президента Трампа, о котором я сообщил 17 ноября [2020 года], приводит к тому, что число сил США в стране достигло самого меньшего уровня с 2001 года, — цитирует Миллера официальная страница Пентагона в социальной сети Twitter.

âToday, U.S. forces in Afghanistan total 2,500 -- a force level conducive to both our counterterrorism mission and our resolve, with our NATO partners, to support Afghan Security Forces working to secure peace in their country.â A/SD Chris Miller — Department of Defense (@DeptofDefense) January 15, 2021

Накануне стало известно, что ВМС США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая. В докладе Пентагона, подписанном главами корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер заявил, что после угроз Ирана в Вашингтоне решили оставить на Ближнем Востоке авианосец USS Nimitz. При этом он не стал уточнять, какие именно угрозы из Тегерана повлияли на отмену планировавшейся передислокации корабля.