В Японии цена на нефть поднялась до максимума с 2008 года

Цена на нефть в Японии выросла до максимума с 2008 года. Один килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти торгуется по цене выше 80 тысяч иен или $690 по текущему курсу, пишет ТАСС.

В ночь на 9 марта этот показатель в отдельные моменты торгов поднимался до 88 тысяч иен или $759. Стоимость нефти в Японии поднялась на фоне ситуации на Украине. В связи с проведением Россией спецоперации в отношении Москвы были введены санкции. Ограничения затрагивают и поставки энергоресурсов.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указа о запрете импорта российских энергоносителей и инвестиций в российский энергетический сектор. Британия также заявила, что к концу года откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее Токио заявил о вводе запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД отметили, что ограничительная мера включена в новый пакет санкций на фоне ситуации на Украине.