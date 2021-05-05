В Турции рассказали, когда ждут российских туристов

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В Ассоциации туроператоров Турции заявили, что страна рассчитывает на возобновление приёма россиян к началу июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации также выразили надежду на скорую нормализацию эпидемиологической ситуации.

Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждём россиян, — подчеркнули в TURSAB.

Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар допустил, что его страна сможет принять российских туристов после 1 июня.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Турции с 7 мая ужесточается локдаун. В магазинах страны будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. До 17 мая в Турции введён локдаун.