В Турции рассказали, когда ждут российских туристов

В Ассоциации туроператоров Турции заявили, что страна рассчитывает на возобновление приёма россиян к началу июня. Об этом сообщает РИА Новости.
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Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждём россиян, — подчеркнули в TURSAB.
Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар допустил, что его страна сможет принять российских туристов после 1 июня.
На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Турции с 7 мая ужесточается локдаун. В магазинах страны будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа.
Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. До 17 мая в Турции введён локдаун.