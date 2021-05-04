Турция назвала дату, когда сможет принять россиян

https://static.news.ru/photo/3ce5c390-ad08-11eb-9484-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Турции в России Мехмет Самсар назвал дату, когда его страна будет готова принять российских туристов. Это может произойти уже после 1 июня, передаёт ТАСС.

По словам дипломата, скорость снижения числа заболевших в Анталье за минувшую неделю составила 35% по сравнению с предыдущей.

Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до пяти тысяч. Турция, с учётом развития эпидемической ситуации, будет готова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ, — приводит издание заявление турецкого посла.

Турция также намерена отменить тестирование на коронавирус для россиян. Но это произойдёт, когда в России вырастет уровень вакцинации, а вакцина «Спутник V» поступит в Турцию. Только тогда этот вопрос будет вынесен на повестку дня.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. До 17 мая в Турции введён локдаун.

Как сообщалось ранее, на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Турции с 7 мая ужесточается локдаун. В магазинах страны будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа.