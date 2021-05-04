Турция с 7 мая ужесточит локдаун

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Турции с 7 мая ужесточается локдаун. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
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Ограничения касаются и сетевых супермаркетов.
Ранее представители туристической отрасли заявили, что причиной введения полного локдауна в Турции стала приостановка полётов из России. Они отметили, что после отмены авиасообщения между двумя странами туризм в Турции практически «умер».
Если бы Москва не ввела запрет на въезд в Турцию, то, возможно, президент Эрдоган не принял бы решения о жёстких ограничениях до 17 мая. Местные туристы всё равно сейчас сидят дома из-за Рамадана, а британцы и немцы пока вообще не приезжают.
Локдаун в Турции будет действовать с 29 апреля до 17 мая. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Граждане не должны покидать свои дома, за исключением некоторых случаев, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.
При этом власти Турции разрешили иностранным туристам не соблюдать комендантский час. Послабление относится только к иностранным гражданам, находящимся в республике недолгое время в качестве туристов.