Турция с 7 мая ужесточит локдаун

https://static.news.ru/photo/5fcdda02-accf-11eb-9cf0-96000091f725_660.jpg Фото: Hans Lippert/imageBROKER.com/Global Look Press

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Турции с 7 мая ужесточается локдаун. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Как заявили в ведомстве, в магазинах страны будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа. Также под запрет попадают алкоголь, электроника, игрушки, канцелярия и одежда.

Ограничения касаются и сетевых супермаркетов.

Ранее представители туристической отрасли заявили, что причиной введения полного локдауна в Турции стала приостановка полётов из России. Они отметили, что после отмены авиасообщения между двумя странами туризм в Турции практически «умер».

Если бы Москва не ввела запрет на въезд в Турцию, то, возможно, президент Эрдоган не принял бы решения о жёстких ограничениях до 17 мая. Местные туристы всё равно сейчас сидят дома из-за Рамадана, а британцы и немцы пока вообще не приезжают.

Локдаун в Турции будет действовать с 29 апреля до 17 мая. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Граждане не должны покидать свои дома, за исключением некоторых случаев, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.

При этом власти Турции разрешили иностранным туристам не соблюдать комендантский час. Послабление относится только к иностранным гражданам, находящимся в республике недолгое время в качестве туристов.