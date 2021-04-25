Турция решилась на локдаун из-за России, считают в туротрасли

https://static.news.ru/photo/912d2ad2-89ba-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com

Причиной введения полного локдауна в Турции стала приостановка полётов из России, считают представители туристической отрасли страны. Они отметили, что после отмены авиасообщения между двумя странами туризм в Турции практически умер.

Если бы Москва не ввела запрет на въезд в Турцию, то, возможно, президент Реджеп Эрдоган не принял бы решения о жёстких ограничениях до 17 мая. Местные туристы всё равно сейчас сидят дома из-за Рамадана, а британцы и немцы пока вообще не приезжают.

Туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун, — признался эксперт.

Как пишет РИА Новости, в Турции сейчас есть туристы с Украины, но их число незначительно. Власти рассчитывают справиться с очередной волной коронавируса уже к середине мая. Несмотря на то что локдаун не распространяется на туристов, им тоже придётся нелегко, уверен представитель туротрасли.

По его словам, в Анталье сейчас «полнейший шок» — турсектор встал. Закрыто почти всё.

Как писал NEWS.ru, локдаун в Турции будет действовать с 29 апреля до 17 мая, ранее сообщил Эрдоган. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362.