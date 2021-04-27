Туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час

https://static.news.ru/photo/f68bfd72-a73c-11eb-9e79-96000091f725_660.jpg Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции иностранным туристам разрешили не соблюдать комендантский час, который начинает действовать с 19:00 29 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны.

Послабление касается только иностранных граждан, находящихся в Турции недолгое время в качестве туристов. Иностранцы, имеющие вид на жительство или находящиеся под временной международной опекой, попадают под действие ограничительных мер.

Локдаун в Турции будет действовать с 29 апреля до 17 мая. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее представители туристической отрасли заявили, что причиной введения полного локдауна в Турции стала приостановка полётов из России. Они отметили, что после отмены авиасообщения между двумя странами туризм в Турции практически «умер».

Если бы Москва не ввела запрет на въезд в Турцию, то, возможно, президент Эрдоган не принял бы решения о жёстких ограничениях до 17 мая. Местные туристы всё равно сейчас сидят дома из-за Рамадана, а британцы и немцы пока вообще не приезжают.