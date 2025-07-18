Госслужбам разрешили звонить с телефонов россиян без риска штрафа

С 1 сентября россияне смогут передавать свой мобильный телефон представителям государственных органов и экстренных служб для служебных звонков без риска штрафа, сообщает ТАСС. Правительство утвердило список уполномоченных лиц, которые смогут воспользоваться этим правом.

Согласно документу, передать абонентский номер можно представителям органов государственной власти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей. В частности, полиции, скорой помощи, пожарным, службам реагирования в ЧС, аварийным газовым службам и подразделениям «Антитеррор».

Норма действует в условиях законодательства, требующего, чтобы все сим-карты были оформлены на конкретного пользователя с указанием паспортных данных. До этого были приняты поправки, предусматривающие штраф до 50 тысяч рублей за передачу номера третьим лицам. Новое постановление делает исключение для госслужащих и экстренных служб.

Ранее депутат Госдумы Свинцов пояснил, что законопроект о запрещенной информации направлен на борьбу с терроризмом и преступностью. По его словам, документ усилит контроль за опасными данными, а его применение при необходимости будет корректироваться. Депутат также отметил, что нормы будут использоваться исключительно против преступников.