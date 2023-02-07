На юге Турции потушили крупный пожар в порту

Фото: Serdar Azsoy/Keystone Press Agency/Global look Press

В порту Искендерун на юге Турции потушен крупный пожар, сообщило Минобороны страны, передает РИА Новости. Пожар был локализован спустя сутки после возникновения. В тушении принимали участие сухопутные войска Турции и самолеты ВВС.

Пожар в порту Искендерун потушен благодаря усилиям вертолетов сухопутных войск и самолета ВВС Турции, — сообщили в Минобороны.

6 февраля сильный пожар вспыхнул в порту Искендерун после землетрясения. В морской гавани загорелись грузовые контейнеры. Над портом на много метров вверх поднимался черный густой дым.

Утром того же дня на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) на вечер 7 февраля, в результате масштабного землетрясения погибли 3703 человека.