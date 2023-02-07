Опубликованы новые данные о погибших при землетрясении в Турции AFAD: число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703

Фото: Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global look Press

По последним данным, в результате масштабного землетрясения в Турции погибли 3703 человека, об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD). Кроме этого, число пострадавших, вызволенных из-под завалов, увеличилось до 22 286.

На данный момент погибли 3703 человека, 22 286 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты AFAD выяснили, что 7 февраля в период с 12:00 до 19:00 в Турции случилось более 100 афтершоков мощностью от 2,1 до 5,2 МВт.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.