В Турции оценили запасы газа в Чёрном море Экс-премьер Турции: запасов газа в Чёрном море хватит на 45 лет

Компрессорная станция природного газа / Фото shutterstock.com

Обнаруженные в Чёрном море запасы газа способны покрывать мировые потребности в газе в течение 45 лет, заявил бывший премьер Турции Бинали Йылдырым. По его словам, которые приводит газета Milliyet, запасы природного газа в Чёрном море сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров.

У Чёрного моря есть запасы газа для удовлетворения мировых потребностей в течение 45 лет. У нас огромное состояние, — сказал он.

В свою очередь, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью журналу Kriter заявил, что страна планирует приступить к эксплуатации месторождения «Сакарья» в начале следующего года и добывать до 40 млн куб. м газа в сутки.

Об обнаружении в Чёрном море крупных запасов газа турецкие власти объявили в 2020 году. Запасы самого крупного месторождения оценивались более чем в 400 млрд кубометров.

В январе «Газпром экспорт» и турецкая нефтегазовая компания Botas заключили новый контракт на четыре года. Россия будет поставлять 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу «Турецкий поток».

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Чёрное море. Это «Голубой поток» и «Турецкий поток».