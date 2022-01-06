«Газпром» и турецкая Botas заключили новый контракт на четыре года

«Газпром экспорт» и турецкая нефтегазовая компания Botas заключили новый контракт на четыре года. Россия будет поставлять 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении «Газпром экспорта».

Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырёх лет, — сказано в сообщении.

За 11 месяцев прошлого года «Газпром» поставил в Турцию газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Чёрное море. Это «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что цены на газ приближаются к максимуму. Стоимость январских фьючерсов превысила $1,7 тыс. за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на решение «Газпрома» сократить поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа. Кроме того, на прошлой неделе немецкий регулятор сообщил, что «Северный поток — 2» не будет сертифицирован в ближайшие полгода.

21 декабря 2021 года биржевая стоимость топлива в Европе впервые преодолела порог в $2000 за тысячу кубометров из-за наступающих холодов и очень низких запасов в европейских подземных хранилищах газа.