В Турции назвали диалог Путина и Байдена важным для Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/fc30a460-be13-11eb-a856-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом необходимы для стабильности Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Налаживание диалога между двумя крупными государствами и преодоление проблем путём переговоров важно для стабильности двух стран и региона [Ближнего Востока], — уверен собеседник агентства.

По его словам, переговоры могут повлиять на отношения между евроатлантическими организациями и Россией.

Ранее в Кремле подтвердили, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки и другие темы.

Пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и Путин затронут вопросы ситуации на Украине и в Белоруссии, кроме того, за предстоящие три недели могут появиться новые темы.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне ожидают сложного разговора и не надеются, что после переговоров дела пойдут «проще простого». Формат саммита и состав делегаций пока не уточнён.