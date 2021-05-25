Белый дом назвал темы встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/047fad80-bd80-11eb-b53e-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден и российский президент Владимир Путин обсудят темы стратегической стабильности, ситуацию на Украине и в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями, — рассказала пресс-секретарь американского лидера.

По её словам, Байден намерен поднять тему поддержки США территориальной целостности Украины, а также затронуть вопросы ситуации в Белоруссии и высказать свою озабоченность. Псаки подчеркнула, что за предстоящие три недели могут появиться новые темы.

Важно встречаться с лидерами, с которыми у нас есть разногласия, это касается и лидера России. Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов, — добавила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне ожидают сложного разговора во время предстоящего саммита и не надеются, что после окончания мероприятия дела между странами пойдут «проще простого». Псаки добавила, что формат саммита и состав делегаций пока не уточнён.

Ранее последний президент СССР 90-летний Михаил Горбачёв позитивно оценил договорённости о встрече лидеров России и США. Он считает, что отношения между странами находятся в очень плохом состоянии, но бывший глава советского государства оптимистично смотрит на предстоящее мероприятие.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.