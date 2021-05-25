«Я оптимист»: Горбачёв оценил предстоящую встречу Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/05b42772-bd7a-11eb-aa7a-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв позитивно оценил достижение договорённости о встрече глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он рассказал журналистам РИА Новости, что отношения двух сторон сейчас в очень плохом состоянии, но он смотрит на предстоящее мероприятие оптимистично.

По его словам, несмотря на все изменения, произошедшее в мире, отношения Москвы и Вашингтона остаются ключевым фактором стабильности и безопасности.

Сегодня они (отношения РФ и США. — NEWS.ru.) в очень плохом состоянии, но я — неистребимый оптимист. Я помню, как было в середине 80-х годов: казалось, полный тупик, мрак. Но мы исходили из того, что и здесь люди, и там люди, и здесь проблемы, и там проблемы. Но и здесь, и там есть ощущение и желание — надо выправлять проблемы, нормализовать отношения, — подчеркнул он.

Политик напомнил, что встречался с президентом США Рнальдом Рейганом сначала в Женеве, а потом в Рейкьявике. Огни вместе «разгребали весь хлам, который накопился». По его словам, импульс для этого шёл от глав государств и без этих двух встреч ничего не случилось бы.

Тогда дали такой импульс, что на сегодняшний день 85% ядерных арсеналов холодной войны уничтожены, — заключил он.

Накануне в Кремле сообщили, что саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. В ходе саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематика стратегической стабильности, вопросы актуальной повестки дня и другие темы.

Встреча 16 июня станет первым очным общением между двумя президентами с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.