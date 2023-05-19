На Тайване предупредили о немыслимой цене за помощь Вашингтона Экс-министр обороны Тайваня Шикуань предупредил о немыслимой цене за помощь США

Фото: US Navy/via Global Look Press

Американскому авианосцу «Рональд Рейган» приказано оставаться в регионе на фоне напряженности между Китаем и Тайванем

Бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань предупредил о немыслимой цене за бесплатную помощь США, сообщает South China Morning Post. В то же время он отказался ответить на вопрос, какой именно будет стоимость поддержки Вашингтона.

Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно будет заплатить определенную немыслимую цену, — сказал Фэн Шикуань.

Отвечая на вопрос о том, подразумевает ли политик войну в виде платы за помощь, он сказал, что верит, что власти остова не будут «настолько глупы». По словам экс-министра, «должен быть какой-то выбор». Иных деталей он не озвучил.

Министр обороны США Ллойд Остин недавно подтвердил, что Пентагон бесплатно направит на остров «дополнительную помощь в области безопасности». По его словам, такое решение было принято на фоне эскалации напряженности в отношениях с материковым Китаем.

6 мая Bloomberg сообщил, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая в настоящее время применяется для оказания военной помощи Украине. По имеющимся данным, оружие будет выделено по указанию президента Джо Байдена из американских запасов.