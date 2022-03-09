В Пентагоне заявили, что американских военных не будет на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что США не будут отправлять вооружённые силы на Украину. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки не стремятся к прямому столкновению с ВС РФ, говорится в сообщении, распространённом американским Минобороны.

Президент был чрезвычайно ясен о том, что американские военные не будут сражаться на Украине, это включает в себя и небо над Украиной. Ничего не изменилось в этом подходе, никто не ищет вооружённого конфликта с Россией, — заявил он.

Ранее США дали добро странам — членам НАТО на предоставление Украине боевых самолётов, если страны Альянса согласятся это сделать. С такой просьбой к конгрессу обратился украинский президент Владимир Зеленский во время разговора через Zoom.

Он призвал предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты».

США стали изучать перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Варшава планирует получить истребители американского производства F-16.

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер ранее сообщил, что никаких согласований с Берлином в вопросе поставок самолётов на Украину не было. По его словам, были сделаны лишь заявления по данному вопросу. Бюхнер отметил, что ФРГ «не комментирует меры союзников и партнёров».