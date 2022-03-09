Германия не согласовала поставку военных самолётов на Украину

Никаких согласований с Берлином в вопросе поставок самолётов на Украину не было, заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Он также отказался комментировать «меры союзников и партнёров», передаёт РИА Новости.

Позиции [со стороны кабмина ФРГ] не должно быть, потому что не было никакого согласования в этой связи, были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования. Поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации, — сказал Бюхнер.

Он добавил , что Берлин «не комментирует меры союзников и партнёров». Бюхнер порекомендовал журналистам обратиться в Пентагон по данному вопросу.

Ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что решение ФРГ поставлять оружие Украине вызывает у Москвы разочарование. По его словам, это связано с озабоченностью, что вооружения рискуют попасть в руки террористов и мародёров. Он отметил, у РФ «вызывает серьёзную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров».

Ранее Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР. ЗРК «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.