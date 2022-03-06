МИД России: Москва разочарована решением Германии поставлять оружие Украине

Решение ФРГ поставлять оружие Украине вызывает у Москвы разочарование, сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости. По его словам, это связано с озабоченностью, что вооружения рискуют попасть в руки террористов и мародёров.

Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР, — заявил Тяпкин.

Он отметил, у РФ «вызывает серьёзную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров».

Ранее Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР. ЗРК «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.

Как сообщал ряд СМИ, Минобороны ФРГ изучает варианты увеличения поставок оружия Украине. Германия уже отправила в страну 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов.